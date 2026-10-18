Profeco advierte por falla en mil 954 vehículos Honda

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda México alertaron a los consumidores sobre problemas en casi 2 mil vehículos de la marca japonesa, por lo que las unidades deberán ser revisadas.

Se trata de mil 954 automóviles del modelo Accord Hybrid años 2023, 2024 y 2025 que fueron llamadas a un chequeo.

De acuerdo con el llamamiento difundido por Profeco, los vehículos tienen problemas en el sistema interno de la computadora.

Esa falla puede afectar la marcha del vehículo al encenderse las luces en el velocímetro y accionarse el modo “listo para apagarse”.

Lo anterior detendría la marcha de manera progresiva, según se explica en un comunicado de la Procuraduría del Consumidor.

Por ello, los principales cambios que se harán en los autos serán actualizar el ICN (Módulo de Control de Encendido), para evitar posibles accidentes durante su trayectoria.

¿Reparaciones tendrán algún costo?

La Profeco recordó que desde noviembre pasado y por tiempo indefinido, los distribuidores autorizados de la automotriz harán los ajustes necesarios.

Las reparaciones no tendrán algún costo para los propietarios, quienes son avisados del llamado a revisión mediante correo electrónico o vía telefónica y podrán programar una cita en uno de los distribuidores.

Para quienes lo necesiten, podrán ponerse en contacto con Honda de México para solucionar los problemas.