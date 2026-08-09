﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Profeco analiza los precios de útiles escolares

Agosto 09 del 2026
Antes de comprar útiles escolares recomiendan revisar las características de cada artículo. Cortesía
Antes de comprar útiles escolares recomiendan revisar las características de cada artículo. Cortesía

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 94 productos escolares de uso común para identificar su desempeño, características, información comercial y acabados, como parte de un estudio previo al regreso a clases.

Según un comunicado de la dependencia, las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor e incluyeron 17 cuadernos tamaño profesional, 23 juegos de lápices de color, 15 gomas blancas, nueve juegos de geometría, 16 sacapuntas y 14 bolígrafos de tinta azul.

En los cuadernos se revisaron aspectos como el número de hojas, resistencia, gramaje y repelencia al agua. Los lápices de color fueron evaluados por la durabilidad y resistencia de sus puntillas, mientras que las gomas fueron sometidas a pruebas de desgaste y eficiencia al borrar.

Los bolígrafos fueron analizados por su rendimiento, calidad y cantidad de metros de escritura; en los sacapuntas se verificó su funcionamiento y en los juegos de geometría se revisaron la graduación, exactitud, linealidad del trazo y desempeño.

Los 17 cuadernos analizados superaron las pruebas realizadas por el laboratorio sin presentar defectos. Sin embargo, el estudio encontró diferencias importantes en el precio de productos con características semejantes.

Geometría y sacapuntas presentan fallas

Las gomas analizadas aprobaron las pruebas de borrado. Los productos de Artesco, Kores, Maped, Office Depot, OfficeMax y Staedtler destacaron por su desempeño en esta prueba.

En los juegos de geometría, los nueve modelos obtuvieron la calificación de Excelente en las pruebas de escala y linealidad del trazo.

Entre los sacapuntas también se detectaron problemas. El modelo de Maped presentó atascamiento y rompimiento de la punta durante las pruebas de funcionamiento.

Los resultados del estudio muestran que el precio no necesariamente corresponde con una diferencia proporcional en las características o el desempeño de productos similares.

﻿