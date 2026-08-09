Profeco analiza los precios de útiles escolares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 94 productos escolares de uso común para identificar su desempeño, características, información comercial y acabados, como parte de un estudio previo al regreso a clases.

Según un comunicado de la dependencia, las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor e incluyeron 17 cuadernos tamaño profesional, 23 juegos de lápices de color, 15 gomas blancas, nueve juegos de geometría, 16 sacapuntas y 14 bolígrafos de tinta azul.

En los cuadernos se revisaron aspectos como el número de hojas, resistencia, gramaje y repelencia al agua. Los lápices de color fueron evaluados por la durabilidad y resistencia de sus puntillas, mientras que las gomas fueron sometidas a pruebas de desgaste y eficiencia al borrar.

Los bolígrafos fueron analizados por su rendimiento, calidad y cantidad de metros de escritura; en los sacapuntas se verificó su funcionamiento y en los juegos de geometría se revisaron la graduación, exactitud, linealidad del trazo y desempeño.

Los 17 cuadernos analizados superaron las pruebas realizadas por el laboratorio sin presentar defectos. Sin embargo, el estudio encontró diferencias importantes en el precio de productos con características semejantes.

Geometría y sacapuntas presentan fallas

Las gomas analizadas aprobaron las pruebas de borrado. Los productos de Artesco, Kores, Maped, Office Depot, OfficeMax y Staedtler destacaron por su desempeño en esta prueba.

En los juegos de geometría, los nueve modelos obtuvieron la calificación de Excelente en las pruebas de escala y linealidad del trazo.

Entre los sacapuntas también se detectaron problemas. El modelo de Maped presentó atascamiento y rompimiento de la punta durante las pruebas de funcionamiento.

Los resultados del estudio muestran que el precio no necesariamente corresponde con una diferencia proporcional en las características o el desempeño de productos similares.