Profeco no perdonará errores en precios

La nueva administración, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) defenderá a los consumidores y hará que los comercios cumplan, aunque por equivocación en una tienda se etiqueten mal los productos y se pongan precios más bajos a lo que realmente cuesta durante el Buen Fin 2024.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, dijo que harán “que cumpla el proveedor, porque el consumidor tiene derecho de adquirir el producto o servicio en lo que está marcado y lo vamos a defender”.

Por ejemplo, si se pone un precio de 2.50 pesos en lugar de 250 pesos, el comercio tiene que cumplir.

Además, Profeco revisará las letras chiquitas y que los comercios sean muy claros en el límite de productos que puede comprar un consumidor.

Qué hacer si no cumplen

En caso de que un proveedor no quiera cumplir con la venta de un producto como lo decía la promoción o no quiera darlo al precio que dice la etiqueta, Profeco buscará primero la conciliación entre el cliente y el comerciante, pero si no hay acuerdo se llamará al área de verificación de Profeco.

Durante El Buen Fin, en los centros comerciales se instalará módulos de orientación y conciliación para que se resuelva por un acuerdo.

Así también, participan comerciantes pequeños, quienes a pesar de la competencia desleal china en todo tipo de productos, incluso en vestidos para fiesta, buscarán ofrecer descuentos y promociones.

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio), Gerardo López Becerra, dijo que participarán en este evento del 15 al 18 de noviembre, a pesar de la competencia que enfrentan de productos chinos, con el consecuente desplazamiento de los artículos mexicanos.

Desde hace años la industria “lanza la voz de alerta” de que hay una fuerte entrada de productos chinos y ahora se observa cómo llegaron vestidos asiáticos para el mercado de ceremonias y eventos, además de zapatos y otros accesorios que poco a poco acaparan el mercado.