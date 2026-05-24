Profeco refuerza módulos en aeropuertos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó los módulos de atención instalados en aeropuertos del país para orientar y proteger a los consumidores ante el inicio del Mundial 2026, particularmente en las sedes de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Mayor demanda

La dependencia señaló que la llegada de aficionados nacionales e internacionales a las ciudades sede del torneo representa una mayor demanda de servicios en terminales aéreas, por lo que mantiene activo un programa de verificación y vigilancia implementado desde el pasado 16 de febrero.

Indicó que, mediante personal capacitado ubicado en accesos y salas de última espera, los pasajeros pueden recibir asesoría sobre sus derechos al viajar en avión, así como orientación en casos de demoras o cancelaciones de vuelos, pérdida o daños de equipaje y sobreventa de boletos.

Verificación

Además, puso a disposición básculas de verificación para que las personas usuarias puedan conocer el peso de su equipaje antes de documentarlo.