Profepa libera a reptiles y tlacuaches rescatados

Reptiles y tlacuaches listados en la NOM-059SEMARNAT-2010, en categoría de riesgo, fueron liberados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la Reserva de la Biosfera Sierra Huautla, en Morelos, tras ser rescatados y puestos en rehabilitación.

El pasado 23 y 24 de agosto, los 24 ejemplares de vida silvestre fueron puestos en libertad en el ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, tras ser cuidados en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), predios e instalaciones que trabajan con fauna silvestre, así como en las propias instalaciones de la Profepa.

Las especies liberadas son 11 tortugas casquito (Kinosternon integrum), una culebra parchada mexicana (Salvadora mexicana), un gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), dos iguanas espinosas mexicanas (Ctenosaura pectinata), una boa constrictora (Boa constrictor) y nueve tlacuaches (Didelphis virginiana).

Las tortugas, el gavilán y la culebra parchada se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Se realizó en dos etapas liberación

La liberación se realizó en dos etapas para cuidar los hábitos naturales de cada ejemplar. Por ejemplo, los animales de hábitos diurnos fueron liberados por la tarde, mientras que los nocturnos al anochecer, para garantizar su adecuada reincorporación a la vida silvestre.

La Profepa indicó que seguirá trabajando en coordinación con instituciones, comunidades y ciudadanía para proteger la fauna silvestre, con el objetivo de evitar ilícitos ambientales y fomentar la entrega voluntaria de ejemplares en situación vulnerable.