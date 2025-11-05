Profesionales en Pemex reportan afectaciones

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) exige públicamente a Pemex una respuesta oficial, clara y positiva sobre el aumento salarial que por derecho corresponde a las y los trabajadores sindicalizados de esta organización. El pasado 15 de octubre, Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento del 4.5 % como parte de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2025–2027.

Sin embargo, y a pesar de que la UNTyPP cuenta con reconocimiento formal como sindicato representativo de técnicos y profesionistas de Pemex, sus afiliados fueron excluidos de dicho beneficio, lo que constituye un acto de discriminación laboral y sindical.

Por eso Pemex mantiene en incertidumbre a más de 20 mil técnicos y profesionistas ante la falta de un pronunciamiento formal sobre el incremento salarial, apuntó.

La empresa petrolera cuenta con una plantilla total de cerca de 130 mil trabajadores, una carga laboral amplia que se conjunta con los problemas operativos, de seguridad y financieros.