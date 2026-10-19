Prófugo el otro responsable de caso CIA

Un juez de Control de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, por el probable delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada; sin embargo, no aparece en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Esto luego que fue arrestado el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por omisión en la cadena de mando e incumplimiento de protocolos derivado del operativo del 17 de abril en la Sierra Tarahumara donde participaron agentes de la Agencia Criminal de Inteligencia (CIA).

En el caso de Zuany, lo acusan de ser el supuesto coautor de ejercicio ilegal del servicio público junto con Jáuregui Moreno.

Según el mandamiento judicial, fue emitido dentro de la causa penal 3055/2026 por la primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En la resolución se solicita a la agente del Ministerio Público gestionar la orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno (quien ya fue detenido) y Zuany Portillo, actualmente prófugo.

Cabe señalar que, en abril del 2026, se efectuó un operativo en El Pinal, municipio de Morelos en Chihuahua, donde se desmanteló un laboratorio clandestino y participaron agentes de la Agencia Criminal.

El 18 de abril murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la misma dependencia, tras desmantelar el laboratorio clandestino de metanfetaminas.

Los elementos estatales junto con los agentes de la CIA sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.