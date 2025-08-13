Programa de desarme ha recolectado 5 mil armas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, del 10 de enero a la fecha, han recolectado 5 mil armas de fuegos mediante el programa Sí al desarme, sí a la paz.

De esas armas, 3 mil 39 son armas cortas, mil 429 son armas largas, y 619 granadas, 353 mil 423 cartuchos y 5 mil 693 cartuchos, entre otros.

“Aquí también es la suma de esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo, por poner un ejemplo, en Cajeme, Sonora, del 22 de julio al 8 de agosto, se intercambiaron por dinero en efectivo 80 armas de fuego, 85 cargadores y más de 20 mil cartuchos”, destacó.

Añadió que la suma de esfuerzos nos ha permitido llegar con este programa de Sí al Desarme, sí a la Paz, a 29 entidades, logrando que la población ejerza su derecho a vivir en paz.

Comentó que el 12 de agosto iniciarán el programa en Tlajomulco, Jalisco.