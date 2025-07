Programas benefician a 82 % de las familias: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el 82 por ciento de las familias mexicanas reciben, de manera directa y sin intermediarios, los programas para el Bienestar del Gobierno de México, a través de una inversión de cerca de 836 mil millones de pesos (mdp).

“Casi el 82 por ciento de las familias de nuestro país reciben de manera directa, sin intermediarios un programa del Bienestar, de los cuales ya la mayoría son derechos establecidos en la Constitución de la República, eso es un sello de la Cuarta Transformación y del Humanismo Mexicano”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Informó que para el próximo año se proyecta un incremento de por lo menos 100 mil mdp en los programas para el Bienestar, lo que significaría una inversión cercana a un billón de pesos, casi tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este año estamos entrando a más familias o estamos apoyando a más familias, porque vamos a cumplir con nuestro compromiso con las mujeres de 60, 61 y 62 años, al cierre del año todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años recibirán Pensión Mujeres Bienestar y el próximo año vamos a las niñas y niños de primaria”, agregó.

Alista reforma contra extorsiones

Así también, adelantó que este martes presentará la iniciativa de reforma que enviará al Congreso en contra las extorsiones y con la que se buscará reforzar la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, presentada el domingo.

La jefa del Ejecutivo federal reconoció que la extorsión es el delito que está creciendo y que el Gobierno Federal no ha podido disminuir.

Además, la presidenta confirmó la detención de un hombre por el asesinato de tres hermanitas en Hermosillo, Sonora, caso que causó indignación por los signos de violencia como fueron encontradas.

Sheinbaum Pardo condenó este hecho e indicó que se hará una revisión de las cifras de violencia infantil.

“En el caso de Sonora hay un detenido, es la pareja de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora”, señaló la presidenta.

Condena expresiones xenófobas en marcha

Así también, condenó las muestras xenofóbicas que se presentaron en la pasada marcha contra la gentrificación en la CDMX, e hizo un llamado a la no xenofobia, no al racismo, no al clasicismo, y no la discriminación en nuestro país.

La jefa del Ejecutivo señaló que México siempre ha sido un país abierto y fraterno, que no puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, como es la gentrificación, la demanda sea “¡Fuera cualquier nacionalidad de nuestro país!”.

“Primero hay que decir y todos los mexicanos debemos tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos”.

Reporta asistencia a 30 mexicanos

Y al ser cuestionada sobre la asistencia que están recibiendo los connacionales por las inundaciones en Texas, Sheinbaum reportó que ante las inundaciones el consulado de México en San Antonio brinda asistencia a 30 connacionales; nueve solicitaron apoyo para regresar a México, 16 solicitaron reposición de pasaportes por destrucción, y cuatro no hicieron petición porque están en Estados Unidos con Visa de trabajo y son asistidas por agencias contratistas.

La mandataria también reconoció a las dos jóvenes mexicanas, Silvana Graza y María Paula Zárate, quienes ayudaron a otras a salvarse en un campamento.

Así también, Claudia Sheinbaum reaccionó luego de que dos empresarios de Israel aseguraron que sobornaron al expresidente Enrique Peña Nieto con 25 millones de dólares por la venta del sistema de espionaje Pegasus.

“Pues sí, estuvo medio tremendo ¿no?”, expresó en su conferencia mañanera de este lunes 7 de julio en Palacio Nacional.

Refirió que lo que se entiende es que es un juicio en Israel de dos personas que hicieron negocio en México. “Y que entre ellos hubo un conflicto allá, y a la hora de que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil, que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares”.

“No viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice ’N electo’ en el 2012. Y luego también de montos por visitas”, expuso.