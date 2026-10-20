Programas llegan a más de 16 millones de hogares

Cuatro de cada diez hogares en México, equivalentes a 16.4 millones de familias, reciben ingresos de programas sociales federales o estatales, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la proporción supera 50 %, mientras que a nivel nacional alcanza 41.4 %.

Con base en datos del Inegi, correspondientes a la Encuesta Intercensal 2025, el IMCO señala que 41.4 % de los hogares cuenta con al menos un integrante que recibe recursos económicos de programas sociales.

Guerrero encabeza la lista nacional, con 57 % de los hogares que cuentan con al menos un integrante beneficiario, seguido de Oaxaca, con 56.9 % y Chiapas, 53 %.

Esto significa que en esas tres entidades más de cinco de cada diez hogares reciben ingresos de programas sociales, proporción superior al promedio nacional de 41.4 %.