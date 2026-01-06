Programas llegarán a más de 20 millones

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que durante este año los programas sociales del Gobierno de México buscarán llegar a más de 20.3 millones de personas, con una inversión social estimada en 663 mil 719 millones de pesos, lo que representa uno de los mayores esfuerzos presupuestales en materia de política social en el país.

En conferencia, la funcionaria recordó que los apoyos sociales continuarán con incrementos anuales, conforme a lo establecido en la Constitución, los cuales, subrayó, siempre estarán por encima de la inflación.

La secretaria anunció que inició la dispersión de recursos correspondiente al bimestre enero-febrero, periodo en el que se entregarán los montos actualizados de las pensiones y apoyos sociales para este año.

De acuerdo con la información presentada, 13.4 millones de adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 200 pesos en comparación con el año pasado.

En tanto, 2 millones 982 mil mujeres beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil 100 pesos; un millón 613 mil personas con discapacidad obtendrán 3 mil 300 pesos; y 237 mil 655 mujeres inscritas en el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras recibirán mil 650 pesos.

En total, durante este primer bimestre del año se alcanzará a 18 millones 268 mil 649 beneficiarios, y únicamente en este periodo la inversión social superará los 99 mil millones de pesos, precisó la titular del Bienestar.

Por su parte, Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que en 2026 se incorporarán a 10 millones de personas más a los programas de Bienestar, para sumar 42.9 millones de derechohabientes en total.

Por su parte, la Ariadna Montiel detalló que en 2025 la dependencia a su cargo dispersó apoyos económicos a 18.5 millones de personas, con una inversión de 579 mil 304 millones de pesos.

Señaló que este año la meta de la secretaría es llegar a 20.3 millones de personas beneficiarias de los programas sociales que opera la dependencia.

“¿Cuál es la meta para el 2026? Hacia final del 2026 llegaremos a 20.3 millones de derechohabientes de las pensiones y programas de bienestar, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos, que están establecidos en el presupuesto de la Federación”, refirió.