Prohíbe drones en la frontera con México

El gobierno de Donald Trump prohibió los drones en la frontera con México y las tropas estadounidenses derribarán cualquier unidad de los cárteles “con tecnología de punta, incluyendo armas de energía dirigida”, advirtió.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Transporte (DOT), el Departamento de Guerra (DoW) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “anunciaron una nueva iniciativa coordinada para reforzar la seguridad del espacio aéreo a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos mediante una restricción temporal de vuelo (TFR) para drones”.

Se detalla que la medida “prohibirá cualquier actividad no autorizada de drones a una altura máxima de 400 pies sobre el nivel del suelo y se extenderá una milla náutica al norte de la frontera entre Estados Unidos y México”, agregó.

“El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo cumplió. Ahora redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir esa promesa protegiendo nuestro espacio aéreo de las amenazas de drones de los cárteles y otras actividades ilícitas”, declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy.

“Agradezco la estrecha colaboración con nuestros socios del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Guerra, con quienes trabajamos juntos para defender nuestro espacio aéreo y mantener a salvo al pueblo estadounidense”.

Así también, el secretario de Guerra, Pete Hegseth dijo que “el gobierno de Estados Unidos mantendrá el control operativo total de nuestra frontera: terrestre, aérea y marítima.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles se han aprovechado de las vulnerabilidades en nuestra frontera sur. Gracias al presidente Donald J. Trump, esos días han terminado. Al restringir la actividad no autorizada de drones, brindamos a los comandantes mayor conocimiento, mayor margen de decisión y más opciones para defender la patria”.

“Esta acción ayudará a contrarrestar las amenazas de drones de los cárteles, protegerá a nuestro personal y reforzará la seguridad en el espacio aéreo sobre la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y estamos cumpliendo esa promesa mediante acciones continuas y una sólida colaboración con el Departamento de Transporte y el Departamento de Guerra”.