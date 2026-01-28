Prohíben las redes sociales a menores de 15 años

Francia se volvió pionera europea en la protección de los jóvenes en Internet: de hecho, la Asamblea Nacional de París aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años de edad acceder a las redes sociales para proteger su salud.

Con el respaldo del presidente, Emmanuel Macron, y la aprobación en la cámara del Palais Bourbon, por 130 votos a favor y 21 en contra, el proyecto de ley pasará ahora al Senado en París para su consideración.

De aprobarse definitivamente, Francia sería el primer país europeo en imponer un límite de edad de este tipo para el acceso a las redes sociales.

Mientras tanto, los gigantes del porno online YouPorn y Pornhub anunciaron que bloquearán el acceso a nuevos usuarios en el Reino Unido para proteger a los menores de edad del contenido explícito.