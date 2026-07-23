Prohíben operar a mineras sin permiso ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un acuerdo que prohíbe a particulares titulares de concesiones realizar exploración y explotación minera en Áreas Naturales Protegidas (ANP) si no cuentan con el permiso de impacto ambiental correspondiente.

El “Acuerdo para el Cuidado de las Áreas Naturales Protegidas en materia de exploración y explotación minera” ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ya se encuentra en vigor.

Conanp realizará evaluación ambiental

La publicación, firmada por la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, establece que Semarnat deberá recibir una solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental que se relacione con obras y trabajos de explotación minera.

Posteriormente, servidores de esta dependencia estarán obligados a informar de la recepción de dicha solicitud a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependencia que realizará un informe técnico que será vinculante en la evaluación del impacto ambiental.

La Conanp, conforme a sus atribuciones, determinará si las obras y trabajos objetos de la petición tienen o no impacto en una o más áreas naturales protegidas de competencia federal.