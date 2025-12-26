Prohíben visas a cinco europeos

El ciudadano británico Imran Ahmed, uno de los cinco exponentes europeos que abogan por una reglamentación más severa del sector tecnológico y a quienes les fue prohibido el ingreso a Estados Unidos, presentó una demanda contra el gobierno de Trump, por temor a ser expulsado del país en el que vive. Ahora se enfrenta a “arresto inconstitucional, detención punitiva y deportación”, según la denuncia presentada ante un tribunal de Nueva York.

El martes, además de Ahmed, EUA sancionó a otros tres representantes de ONG que luchan contra la desinformación y el discurso de odio en línea: Clare Melford, directora del Índice de Desinformación Global con sede en Gran Bretaña; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid, así como al excomisario europeo de Asuntos Digitales, el francés Thierry Breton.