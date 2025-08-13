Prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras

Ante el abuso de empresas maquiladoras que supuestamente importan zapatos temporalmente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que se prohibirá la entrada a México de calzado terminado sin pagar impuestos.

El decreto, por el que se pondrá un arancel de, al menos 25% se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con la finalidad de impedir que entre calzado vía contrabando técnico, es decir, entra al país porque supuestamente se va a exportar, pero se queda para venta en el mercado nacional.

La importación temporal ilegal de ese producto aumentó en 159 %, lo que provocó que de 2019 al 2024 cayó la actividad de la industria en 12.8 %, con ello se muestra que la importación desventajosa “destruye” a la manufactura mexicana.

Expuso que “en los últimos años ha habido un incremento desmedido, injustificado, de la importación en nuestro país de calzado terminado, sin pagar el IVA, lo cual ha puesto a nuestra industria nacional en grave desventaja. Me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no se pagaba el IVA? Porque lo presentaban como importación temporal, engañando a la autoridad, obviamente”.