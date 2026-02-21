Promedio de homicidios se reduce 65 % en Guanajuato

Desde Irapuato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación permanente con el gobierno estatal, en Guanajuato los homicidios dolosos presentaron una reducción de 65 por ciento, de febrero de 2025 a enero de 2026, al pasar de 12.71 a 4.45 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo 2025, el año más bajo desde 2018.

“Es muy importante la estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con el mayor número de homicidios, a la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios pero se ha reducido de una manera muy importante, entre otras cosas porque sigue siendo al cierre del 2025 el estado con más homicidios porque entre enero y febrero todavía tuvo un número importante de homicidios, pero vean ustedes la reducción, más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: ‘Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello’”.

Defiende abasto de medicamentos en México

Así también, comento Claudia Sheinbaum que sobre el posible desabasto de medicamentos en Guanajuato, actualmente hay más y mejores insumos para tratar enfermedades en todos los hospitales del país.

“Hay cada vez más medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Cada lunes me veo con todo el equipo de salud para poder garantizar que se están contratando los médicos suficientes, que se están construyendo más hospitales, que se están construyendo más centros de salud y que se está adquiriendo todos los medicamentos que se requieren”, afirmó la mandataria.

Explicó que buscan garantizar que los insumos lleguen a los hospitales directamente de los almacenes. Esto, con la ayuda de un esquema de digitalización de los procesos, de tal manera que en el centro de salud más alejado haya conectividad y se lleve un registro en tiempo real cuántos medicamentos hay en ese lugar.

Reconoce rezago en identificación de restos

Además, afirmó que el país debe fortalecer los registros forenses y avanzar en la identificación genética de restos humanos ante el rezago que existe en la identificación de personas desaparecidas, una tarea que, subrayó, corresponde tanto a los estados como a la Federación.

La mandataria explicó que, cuando se localizan sitios con cuerpos no identificados, “los primeros que entran es la fiscalía estatal y las comisiones de búsqueda de los estados”, por lo que enfatizó la necesidad de coordinación entre autoridades locales y federales.

En ese contexto, detalló que la nueva legislación en la materia contempla el fortalecimiento del Registro Nacional Forense y la actualización de bases de datos, particularmente en lugares donde hay personas no identificadas.

Reprueba Claudia uso de sus siglas “CSP” para conformar un partido

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el uso de las iniciales de su nombre “CSP” para que sean usadas para la conformación del partido político Construyendo Sociedades de Paz.

Destacó que la Consejería Jurídica de Presidencia presentó una queja.

“O sea, es que cómo una organización lleva las siglas de la presidenta. Entonces por eso presentó la Consejería esta solicitud, pues vamos a ver ahora en el Tribunal.

“Mis siglas no son tan conocidas ¿No?, pero imagínense que un partido político se llamara ‘AMLO’. ¡Pues como CSP! No se puede usar el nombre de una persona”, declaró.Destaca CSP integración económica soberana con EUALa presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que la consolidación de México como principal socio comercial de Estados Unidos confirma la fortaleza de la integración económica entre ambas naciones, aún en un contexto de medidas arancelarias.

Durante la conferencia matutina de este viernes en Guanajuato, la mandataria fue cuestionada sobre el anuncio del Departamento de Comercio estadounidense respecto a que México se posicionó en 2025 como el mayor socio comercial de ese país, con exportaciones que rondan el medio billón de dólares y una balanza favorable.

“Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante”, respondió Sheinbaum, al subrayar que la relación económica bilateral se ha fortalecido desde los primeros acuerdos comerciales y se profundizó con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La presidenta destacó que la relación es de doble vía: “No solo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos”.