Promete Claudia apoyo total a las familias de Álamo

En su visita a Álamo, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México escucha y atiende a todas las familias damnificadas por las lluvias extraordinarias del 9 y 10 de octubre.

“En Álamo, Veracruz, visitamos el centro de entrega de apoyos. Escuchamos y atendemos las necesidades de todas las familias afectadas por lluvias. No están solas”, destacó a través de sus redes sociales.

En el recorrido de supervisión acompañaron a la jefa del Ejecutivo federal, la gobernadora del estado, Rocío Nahle García; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

Este jueves, la presidenta también visitó un Módulo del Bienestar en Poza Rica, donde destacó que el Gobierno de México no se irá de los estados afectados hasta que todas las familias sean atendidas. Posteriormente, se trasladará a Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población.

Reafirma su compromiso de ayudar a afectados

Antes, en la comunidad de La Ceiba en Xicotepec, Puebla, la mandataria reafirmó su compromiso de ayudar a todos los afectados por las lluvias intensas que se registraron a comienzos de octubre.

“Regresamos a La Ceiba, Puebla, para supervisar la entrega de apoyos a las familias afectadas por lluvias. Reafirmamos el compromiso de ayudar a todas y todos”, comentó en sus redes sociales.

Además, ante la emergencia por lluvias e inundaciones de días pasados en cinco estados, mencionó que ya se alista la alerta para fenómenos meteorológicos.

Indicó que se revisa el mensaje de alertamiento que podría llegar a los teléfonos celulares y estaría a finales de este año. Comentó que el próximo martes tendrá una reunión con un grupo de científicos para revisar el tema. “Ese protocolo de qué va a decir el mensaje y cómo enviarlo, pues también es muy importante, no solamente el envío del mensaje”.

Estrategia de seguridad está dando resultados

En otro tema, Sheinbaum Pardo aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno está funcionando y está dando resultados, tras la comparecencia que tuvo Omar García Harfuch este miércoles en el Senado, donde reconoció que el tema no está resuelto.

“Nuestro trabajo es medible y el que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto”, dijo García Harfuch. “Entonces está dando resultados. Y cuando dice Omar que ‘es medible’, bueno, los homicidios dolosos han bajado en 30 % en un año y siguen disminuyendo”.

Habla sobre empresarios de EE. UU. y huachicol fiscal

Así también, las mandataria informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado huachicol fiscal en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos de forma ilegal y que no haya ciudadanos de ese país involucrados.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para obtener las órdenes de aprehensión, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal (…) pero sí hay carpetas de investigación”.