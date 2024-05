Promete combatir crímenes de odio a la comunidad LGBTIQ+

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió con representantes de la comunidad LGBTIQ+, ante quienes se comprometió a combatir los crímenes de odio e impulsar una nueva cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual.

En el marco del Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, anunció que de llegar a la Presidencia de la República tendrá un gabinete plural e integrará a miembros de ese sector.

En el encuentro, Gálvez Ruiz recalcó que “en mi gobierno haremos todo lo necesario para terminar con la discriminación hacia las poblaciones LGBTIQ+, discriminación que todavía subsiste en el ámbito laboral, educativo, político, económico y también decirles que ustedes van a ser parte de mi gobierno en puestos de primer nivel. Aquí va a estar una Consuelo Sáizar en mi gabinete, no tengan ninguna duda, ustedes serán parte del gobierno”, prometió.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, fue recibida con una gran ovación y el grito de batalla —¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!— exhortó a tenerle confianza a su proyecto, pero aclaró que no esta pidiendo un “cheque en blanco” de los votantes de la comunidad LGBTIQ+.

“Aquí no hay cheques en blanco; y yo no quiero que me den cheques en blanco. Yo quiero que supervisemos el trabajo y que sean parte de esos consejos consultivos, que las instituciones realmente, el COPRED, vuelvan a funcionar para bien, vuelvan a impulsar políticas contra la discriminación, puedan hacer campañas contra toda esta agresión que sufren las mujeres trans, todo esto que está pasando, todos estos homicidios de odio los tenemos que erradicar”.

La seguiré llamando “narcocandidata”

En otro tema, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el tercer debate presidencial, que será el próximo domingo, va a estar “buenísimo”, principalmente en los cinco minutos de confrontación entre los aspirantes, por lo que invitó a la población a verlo.

“No se lo pierdan, va a estar buenísimo, de verdad se los digo”, afirmó en entrevista.

Xóchitl Gálvez dijo que en el debate habrá sorpresas y se escucharán nuevamente expresiones como “narco candidata”, con la que se refirió a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, porque el INE no las prohibió. “Que quede claro que nada más se ordenó que se retire, pero no dijo que no se puede decir. Nos vamos a decir cosas”, adelantó.

“El traidor a la patria es AMLO”

Y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Bandera nacional es de todos —hasta de los traidores a la patria— la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, respondió que el primer traidor a la patria es el mandatario.

“Pues él será el traidor a la patria, porque quien traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos, entregándole el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del “Chapo”, es un presidente que saludó a los delincuentes en Badiraguato las siete veces que fue, y es un presidente que liberó a Ovidio. Si hablamos de traidores a la patria, él tendría que ponerse en primer lugar”, expresó en entrevista.