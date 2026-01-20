Promete la verdad sobre las causas del accidente

El premier Pedro Sánchez afirmó en Adamuz (Córdoba), donde se produjo este domingo el accidente de dos trenes, que “vamos a dar con la verdad” sobre su causa.

“El tiempo y los técnicos nos darán con la respuesta. Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta del origen, la causa, de esta tragedia. Con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública”, afirmó Sánchez.

El premier dijo que “hoy ( ayer lunes) es un día de dolor para toda España” y decretó tres días de luto oficial en el país. Sánchez canceló su asistencia al Foro de Davos para trasladarse a Adamuz.

El accidente de los dos trenes ha causado al menos 41 muertes, cifra que podría aumentar según las autoridades, y 48 heridos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de “extraño” y todas las hipótesis están abiertas, aunque se descartan el exceso de velocidad y el fallo humano.