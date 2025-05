Promete PAN defensa férrea del voto en Veracruz

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), su dirigencia estatal y sus líderes parlamentarios, vigilarán que la elección municipal del próximo domingo en Veracruz se realice sin la injerencia ilegal de Morena, advirtió el presidente de ese instituto político, Jorge Romero Herrera, quien hizo un llamado a las autoridades morenistas a no caer en la tentación de meter las manos y cometer un fraude.

En conferencia de prensa desde Veracruz, acompañado de los coordinadores del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, y la Cámara de Diputados, Elías Lixa, el presidente del blanquiazul denunció que las elecciones en México han vuelto a ser inequitativas.

“Esta va a ser una campaña -lo sabemos- cuesta arriba. Nosotros ya sabemos que no solo en Veracruz, sino en todo el país, las cosas ya no son parejas, y nos digan como nos digan o quieran que suene como suene, lo que estamos diciendo es la verdad”, afirmó.

Romero Herrera anunció que Acción Nacional tendrá representantes en el 100 por ciento de las casillas veracruzanas para garantizar que se respete la voluntad popular y los votos en favor del PAN.

“No va a haber un voto, uno solo, no va a haber un acta que no esté defendiendo una mujer o un hombre panista, porque está defendiendo la voluntad de la gente votando en libertad. Así es que se los decimos: que ni se les ocurra, que mejor de veras no caigan en tentaciones. (…) Se los décimos clarito de frente, van a estar aquí prácticamente más de 100 legisladores entre locales y federales de nuestros grupos parlamentarios, más de los 32 estados vigilando las elecciones y haciendo respetar el voto y cada uno con su celular, con todos los datos cargados, listos para grabar lo que se tenga que grabar. Hoy el PAN les viene a decir que no caigan en tentación, que dejen a la gente votar en libertad, porque en el PAN vamos a cuidar nuestros votos”, enfatizó.