Promete Trump responder a ataque del Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió responder al ataque del Estado Islámico (EI) que mató a soldados estadounidenses y un intérprete civil en Siria.

En Truth Social, el mandatario añadió que “el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado por este ataque. Habrá represalias muy severas”.

Trump lamentó “la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria: dos soldados y un intérprete civil. Asimismo, oramos por los tres soldados heridos, quienes, como se acaba de confirmar, se encuentran bien. Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control”. El Mando Central de EU precisó que el tirador fue abatido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria condenó el sábado un ataque que causó la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en la región central de Palmira.

Damasco “condena enérgicamente el ataque terrorista contra una patrulla conjunta sirio-estadounidense de lucha contra el terrorismo cerca de Palmira”, escribió Asaad al Shaibani en una publicación en X.

“Transmitimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo estadounidenses, y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, añadió.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete estadounidense.

Siria dice que advirtió de la posible incursión del EI

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

“Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica”, dijo el portavoz del ministerio, Anwar al-Baba, en una entrevista en la televisión estatal.

Pero “las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI”, agregó.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al autor del ataque de “salvaje” y lanzó una advertencia: “Si ustedes apuntan contra estadounidenses -en cualquier lugar del mundo- pasarán el resto de sus vidas breves y estresantes sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”.