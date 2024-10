Mientras los industriales afirmaron que sin infraestructura no se atraerán inversiones, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dijo que con las obras hechas en el sexenio pasado y en el actual habrá mejoras en el traslado de mercancías.

En un videomensaje, que envió la funcionaria a los asistentes de la Reunión Anual de Industriales (RAI), que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que lo anterior se logrará por las obras férreas de infraestructura que ya se construyeron y las que se realizarán a lo largo de este sexenio.

Añadió que, “desde hace seis años ha invertido como nunca para establecer condiciones de competitividad a fin de que los empleados sean más productivos y generen mayor bienestar social”.

La titular de la Segob dijo que “se facilitarán las condiciones logísticas para el traslado de mercancías lo que reducirá tiempos y costos a la industria”.

Para el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón, la fortaleza de la industria y del país se debe basar en la capacidad para dialogar y generar acuerdos.

Sin Estado de Derecho no hay aceleración de inversiones, sin infraestructura no hay nearshoring y sin política industrial no hay desarrollo equilibrado.

En su mensaje de conclusiones, Malagón comentó que esperan que las propuestas que surgieron de la RAI se traduzcan en políticas públicas que den al país un mayor crecimiento.