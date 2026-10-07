Prometen cero rechazos en consultorios universales

Los 12 mil nuevos consultorios del Sistema Universal de Salud (SUS) tendrán como regla fundamental el “cero rechazos” , por lo que cualquier persona podrá acudir a recibir atención médica sin importar su condición laboral, informó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

Durante la presentación del modelo médico de los consultorios de atención primaria, Svarch Pérez explicó que estos espacios funcionarán como puntos de primer contacto para la población y tendrán la responsabilidad de valorar a cada paciente, orientarlo y establecer una ruta de atención, aun cuando el padecimiento requiera ser atendido en una unidad hospitalaria.

El funcionario aclaró que esto no significa que todos los padecimientos serán resueltos en los consultorios, sino que cada paciente contará con una ruta de atención y, cuando sea necesario, será referido a una unidad especializada u hospitalaria.

De acuerdo con Svarch, el modelo busca establecer un estándar común para la atención médica en las distintas instituciones del sector salud, con los mismos criterios para resolver y referir pacientes, así como medicamentos, insumos y pruebas de laboratorio.

También contempla compartir información médica entre las instituciones mediante un mismo sistema de expediente electrónico, con el objetivo de que los pacientes puedan recibir atención homogénea durante las distintas etapas de su atención.

Destacó que el modelo fue elaborado mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participaron médicos de las distintas instituciones del sector salud.

Explicó que uno de los principales objetivos es avanzar hacia un sistema que permita superar la fragmentación de los servicios de salud que, dijo, existe en México desde 1943.