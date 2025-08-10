Promueve Sader ganadería bovina sustentable

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) fijó como meta reducir en 30 % la deforestación asociada a la ganadería bovina en el país con el objetivo de consolidar la producción libre de deforestación que disminuya las emisiones de dióxido de carbono del sector.

Durante el encuentro “Diálogos por una ganadería sustentable libre de deforestación”, Verónica Bunge, directora de Sustentabilidad de la Sader, representantes de la cadena de valor bovina-cárnica, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), analizaron acciones para disminuir la degradación forestal y las emisiones del sector como la detección de sitios prioritarios y propuestas de mecanismos de financiamiento para impulsar la sustentabilidad.

Al respecto, Bunge Vivier señaló que la transición hacia una producción más amigable con el ambiente es impostergable y está alineada a las demandas de consumidores y mercados que exigen productos de origen sustentable.

En México, la ganadería bovina se desarrolla en unas 100 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del territorio nacional y aporta 40 % del PIB primario al contar con cerca de 900 mil unidades de producción, en su mayoría de pequeña escala, lo que coloca al país como quinto productor mundial de carne y decimocuarto en exportaciones.

Los próximos diálogos, programados para iniciar en septiembre. Buscarán integrar a más actores para trazar una hoja de ruta con acciones y metas concretas hacia una ganadería sustentable y libre de deforestación.