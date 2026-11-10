Promueve SRE mejora en condiciones laborales

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció la labor de las personas diplomáticas de distintas ramas y rangos que representan a México en el exterior.

Durante la ceremonia conmemorativa del Día de la Persona Diplomática, el canciller Velasco refrendó que impulsa gestiones para mejorar las condiciones laborales de las personas mexicanas que sirven en el exterior.

“Han protegido a nuestras comunidades en el exterior, han representado al país en foros decisivos y han sostenido el funcionamiento cotidiano en nuestras embajadas o consulados y misiones. Su trabajo, con frecuencia discreto, ha tenido un impacto directo en la vida de miles de personas”.

“En el mundo nada de eso ocurre sin costo (...). Hoy nuestra red consular acompaña a una comunidad que vive momentos de enorme presión y nuestras embajadas defienden los intereses de México en uno de los entornos internacionales más complejos de las últimas décadas, lo hacen con entereza, con conocimiento y con profesionalismo. Como lo señalé ante el Senado de la República, quien cuida a los mexicanos y las mexicanas en el exterior merece que su país también lo cuide, por ello seguiremos impulsando todas las gestiones necesarias para mejorar sus condiciones laborales”, mencionó.

En el acto, donde se entregaron reconocimientos a 27 personas por 25 años de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), el secretario de Relaciones Exteriores destacó la figura de Lidia Antonio de la Garza, próxima embajadora de México en Perú tras la reanudación de las relaciones entre ambos países.