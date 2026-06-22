Promueven transparencia y protección de datos personales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirmó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, al considerar que estos derechos se han convertido en garantías fundamentales para la democracia y en herramientas indispensables para fortalecer la rendición de cuentas y la vida institucional del país.

Al inaugurar el “Encuentro de Enlaces de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, destacó que la máxima casa de estudios no solo cumple con las disposiciones legales y normativas en la materia, sino que se ha consolidado como un referente nacional en la promoción y garantía de estos derechos.

Explicó que aunque la protección de datos personales tiene sus raíces en la evolución del derecho a la privacidad y las libertades civiles, tanto esta como el acceso a la información son prerrogativas cuya institucionalización es relativamente reciente.

Sin embargo, en poco más de dos décadas han pasado de ser derechos poco conocidos a constituirse como elementos esenciales para el funcionamiento de una democracia moderna.

Por su parte, el titular de la Oficina de la Abogacía General, Hugo Alejandro Concha Cantú, afirmó que el siglo XXI puede considerarse el siglo de la transparencia en México, debido a que el proceso inició con la primera ley de acceso a la información pública promulgada a principios de los años 2000 y generó avances significativos en las instituciones públicas.

No obstante, reconoció que la evolución de la transparencia en el país no ha estado exenta de obstáculos y distorsiones, por lo que resulta indispensable mantener y fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho.