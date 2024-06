Promueven “zona segura” en Mes del Orgullo LGBT+

En el marco del Mes del Orgullo LGBT+, las embajadas y consulados de México promueven la estrategia “Zona Segura” para tener lugares en los que se respeta a todas las personas sin importar sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, religión, apariencia física, estatus socioeconómico, situación migratoria, origen étnico o discapacidad.

A través de redes sociales, embajadores y cónsules mostraron imágenes de las representaciones de México en el exterior como aliadas, cuando en junio se conmemora la lucha de las poblaciones LGBT+ por la igualdad y la dignidad de todas las personas.

Josefa González Blanco, embajadora de México en Reino Unido, subió una foto de la embajada adornada con la nueva bandera LGBT+.

“Como cada año, estamos listes!! Tu Embajada es una Zona Segura y tus derechos están siempre protegidos. Acércate si necesitas cualquier tipo de apoyo o servicios consulares. ¡Estamos aquí para ti!”, escribió en redes sociales.

Consulados, como el de México en Boston, entre otros, externaron que respetan y valoran a todas las personas por igual, sin importar su preferencia sexual o identidad de género.

Francisco de la Torre, cónsul de México en Dallas, destacó que la red consular de México en Estados Unidos es Zona Segura : “Tu orgullo es nuestro orgullo”.

¿Qué es Zona Segura?

En 2017, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) impulsó esta estrategia para atender a las comunidades mexicanas LGBT+ residentes en Estados Unidos y para promover espacios seguros, libres de discriminación dentro de las representaciones de México en el mundo con una atención “respetuosa, amable y cordial”.

En 2019, el entonces canciller Marcelo Ebrard anunció acciones “para la modernización de procedimientos consulares en favor de la población LGBT+”.

“La zona segura no es solo un pronunciamiento, es un compromiso con nuestra gente LGBT+ migrante, con nuestras familias, con nuestros amigos para que sepan que no están solos, que no deben tener miedo, que estas representaciones de México son su casa y que estaremos para apoyarles y reconocerles”, destacó el IME.