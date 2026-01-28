Pronto regresaré a Venezuela: Corina

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, anunció su intención de regresar “pronto” a Venezuela, a pesar de los graves riesgos que enfrenta, resaltan varios portales en Caracas ayer martes a partir de declaraciones de la Premio Nobel de la Paz en territorio estadunidense, donde se encuentra actualmente.

Machado declaró en Washington: “Necesito estar allí. Quiero volver lo antes posible”. Sigue, sin embargo, siendo una interrogante cuál será el trato que recibirá Machado a su regreso al país sudamericano, tras los cambios operados por la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Si bien hay una clara sintonía ahora entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no está claro cómo se manejaría por parte de los cuerpos de seguridad el regreso de Machado. Antes de que Maduro fuese depuesto, la Fiscalía General había dicho que la líder opositora era prófuga de la justicia.

Para ratificar su decisión de que volverá, este fin de semana a un canal de noticias alemán Machado expresó: “Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”.

Machado ha hecho duros señalamientos a Delcy Rodríguez, a quien acusó de ser corresponsable de las olas represivas en el país sudamericano. Hasta el momento, el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez no ha reaccionado al anuncio de Machado.