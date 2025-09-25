Propaganda política, la demanda de PRI contra Adán

Como una mera propaganda política calificó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, la demanda interpuesta por la dirigencia nacional del PRI en Estados Unidos en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Y es que el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, denunció formalmente ante la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero.

Investigaciones

Inquirido también sobre la vinculación a proceso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, May Rodríguez llamó a esperar los resultados de las investigaciones en curso.

A nivel internacional el PRI demandó incluso en Estados Unidos a Adán Augusto López, se le cuestionó. “Pues es propaganda política lo que están haciendo en este tema, digo, pero que empiecen por él, por ‘Alito’, si es un…”, refirió brevemente.

Cabe señalar que mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha descartado una investigación contra López Hernández, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, ya fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.