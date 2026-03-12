Propone Beltrones reforma electoral alterna

Al retornar a su escaño, tras casi ocho meses de licencia, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera propuso una reforma electoral alterna que perfeccione el diseño constitucional del Congreso y elimine por completo el ocho por ciento de sobrerrepresentación, para contar con una representación popular “producto de los votos, no del fraude electoral”.

El político sonorense propone mantener el sistema mixto, con 300 diputaciones de mayoría relativa, electas en igual número de distritos electorales, y 200 diputaciones de representación proporcional, electas mediante el sistema de listas regionales, con lo que la integración total de la Cámara de Diputados se mantendría como ha sido desde 1988.

“El cambio consiste en eliminar por completo la sobrerrepresentación de hasta ocho puntos porcentuales que hasta hoy permite la Constitución, para así dar un paso más en el perfeccionamiento de la representación nacional”, argumentó.