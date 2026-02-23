Propone Claudia plan para resolver crisis de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso al gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, atender el problema del agua en la entidad y garantizar líquido para consumo humano y para el campo.

Durante la entrega de Programas para el Bienestar en la región de La Laguna, Sheinbaum planteó en votación a mano alzada que un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural visiten el estado la próxima semana para atender el problema.

“Para que conjuntamente atendamos de manera directa los problemas del campo y que veamos qué apoyos, si es necesaria sustitución de cultivos, qué se necesita para hacer un apoyo integral al campo en toda esta zona que muy es necesaria”, dijo.

Aseguró que su gobierno da continuidad al proyecto “Agua Saludable” que inició el expresidente López Obrador.

“Ustedes mejor que nadie sabe que este era un lugar hace ya muchas décadas bendecido por el agua, era la región quizá más productiva en todo el país.

“La sobreexplotación del agua fue llevando ahora a que uno de los problemas en la zona es justamente el agua, el agua para el campo y el agua para consumo humano, con el problema también de los drenajes (...)”, indicó.

Sheinbaum comentó que la Conagua tiene la consigna de llevar agua al campo y a todos los pueblos.

Abuchean al gobernador y funcionarios

Antes de iniciar el evento, personas que buscaban entrar al estadio de béisbol dieron portazo, mientras que en todo el evento se registraron abucheos contra el gobernador y funcionarios federales, aunque también aplausos y porras.

El gobernador Manolo Jiménez agradeció a la presidenta el trabajo en equipo, por la unidad y en beneficio de las personas coahuilenses.