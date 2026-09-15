Propone CNDH recorte a su presupuesto

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propone un presupuesto de mil 650.8 millones de pesos para 2027, una reducción de 168.9 millones, equivalente a 9.28 % nominal respecto a lo aprobado para 2026.

En un comunicado, aseguró que el ajuste se concentrará principalmente en servicios personales y no comprometerá sus funciones de protección y defensa de los derechos humanos.

La institución encabezada por Rosario Piedra dijo que el proyecto fue enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se encuentra en el Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Servicios personales

La principal disminución se planteó en el capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, para el cual solicita mil 233.9 millones de pesos, frente a los mil 467.4 millones autorizados en 2026. Esto representa un recorte de 233.5 millones, de casi 16 %.

Sostuvo que aproximadamente 68 % de los recursos proyectados para 2027 se destinará a actividades de atención, protección y defensa de los derechos humanos, proporción que, según refirió, ha mantenido en los últimos tres años. En 2019 esas tareas concentraban alrededor de 54 % del presupuesto.

Medida contra el nepotismo

La CNDH atribuyó la propuesta a una revisión del ejercicio presupuestario de los últimos seis años y a una transformación administrativa orientada a eliminar duplicidades y plazas que considera innecesarias, así como a adecuar el gasto a sus necesidades de operación.

Detalló que en 2019 contaba con una plantilla de mil 926 personas, integrada por mil 770 servidoras públicas y 156 plazas subcontratadas mediante outsourcing. Actualmente, señala, opera con menos de mil 500 personas servidoras públicas.

De acuerdo con la Comisión, esta reducción responde a criterios de evaluación del desempeño, cumplimiento de perfiles y medidas contra el nepotismo, la violencia y la corrupción.

Presupuesto

Para sustentar el ajuste en servicios personales, reportó que en 2024 ejerció mil 128 millones de pesos de los mil 395 millones autorizados para ese rubro. En 2025, el gasto fue de aproximadamente mil 103 millones, frente a un presupuesto aprobado de mil 411 millones.

Afirmó que estos montos le permitieron mantener su operación con un gasto inferior al presupuestado, sin comprometer su mandato constitucional.

Defiende austeridad sin precarización

Expresó que la austeridad no ha significado una precarización de las condiciones de su personal operativo. Según sus cifras, entre 2020 y 2026 los salarios de ese grupo registraron un incremento acumulado de 43 %, mientras que las percepciones de las personas visitadoras adjuntas aumentaron 30 %.

En contraste, indicó que las remuneraciones de los altos mandos permanecieron prácticamente congeladas y acumularon una disminución nominal cercana a 3 % durante el mismo periodo.

Devuelve mil 460 millones a Tesorería

Respecto a los ahorros, informó que en los últimos seis años devolvió mil 460.9 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cantidad que, según el organismo, equivale aproximadamente a un año de su presupuesto ejercido.

Indicó que durante la actual gestión ha alcanzado los niveles más altos de emisión de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad de su historia, aunque el comunicado no desglosa las cifras de esos resultados. Reiteró que la reducción propuesta no afectará la protección, defensa, observancia, promoción y divulgación de los derechos humanos.