Propone INE aumento salarial de 6 % para personal

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de los primeros resultados de las revisiones laborales, salariales y operativas que lleva a cabo, y con la voluntad de traducir este ejercicio en soluciones concretas, plantea un incremento salarial del seis por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con nivel FA1, a partir de enero de 2027, así como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo.

En un comunicado, el INE detalló que este aumento salarial se aplicará a partir de enero próximo y adicionalmente, durante el primer trimestre de 2027, las áreas competentes continuarán con el análisis de escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la zona fronteriza, con el propósito de integrar propuestas que puedan valorarse en la elaboración del presupuesto institucional para 2028.

Explicó que para el segundo periodo vacacional de 2026 se establecerá una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Las áreas responsables deberán comunicar oportunamente la programación correspondiente, a fin de brindar mayor certeza al personal.

Esquemas de programación

Asimismo, se analizarán esquemas de programación vacacional más homogéneos, considerando las necesidades operativas del Instituto durante los periodos ordinarios y electorales.

Además, se desarrolla una planeación integral de capacitación orientada al fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo profesional del personal de los MAC.

Se procurará que las actividades formativas se lleven a cabo dentro de la jornada laboral, a fin de facilitar la participación del personal sin afectar sus periodos de descanso.

Por otra parte, el INE mantiene en marcha procedimientos para la renovación del equipamiento tecnológico de los módulos, con el propósito de mejorar las herramientas disponibles para la prestación de los servicios.

Se dará atención prioritaria a los requerimientos de materiales, papelería, combustible, artículos de limpieza y demás insumos necesarios para su funcionamiento, así como a los servicios de limpieza y vigilancia.

De igual manera, se atenderán, conforme a los procedimientos administrativos y recursos disponibles, los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes pendientes del ejercicio 2026.

Revisarán responsabilidades actividades y funciones

El órgano anuncio también que se revisarán las actividades, funciones y responsabilidades del personal de los MAC para identificar áreas de oportunidad que permitan mejorar la organización del trabajo, fortalecer la eficiencia operativa y brindar mayor claridad sobre las responsabilidades correspondientes a cada puesto.

El INE reforzará los canales de comunicación directa a través de sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, con el propósito de informar oportunamente sobre los avances, atender los planteamientos del personal y dar seguimiento a las acciones anunciadas.

“Este mecanismo permitirá mantener una comunicación institucional permanente y evaluar los resultados de las medidas que se implementen”.

Subrayó que las acciones anunciadas constituyen los primeros resultados de una revisión institucional que continuará desarrollándose de manera colegiada, con responsabilidad presupuestal y voluntad real de mejorar las condiciones laborales del personal.

“El Instituto reconoce que existen necesidades que requieren atención y que algunas soluciones demandan procesos de análisis, planeación y disponibilidad de recursos. Sin embargo, existe la determinación de avanzar en aquellas medidas que resulten viables y de mantener informado al personal sobre las decisiones que se adopten”.

El INE refrenda su compromiso de convertir el diálogo en decisiones y acciones concretas, fortalecer las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores y garantizar la calidad de los servicios que brinda diariamente a millones de mexicanas y mexicanos.