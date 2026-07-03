Propone MC semáforo de aforo en zonas de festejo

Senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) exhortaron al Gobierno de la Ciudad de México a hacer público el protocolo institucional de actuación implementado durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma y propuso establecer un semáforo de ocupación y capacidad en espacios públicos para prevenir riesgos durante concentraciones masivas en el marco del torneo mundial.

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, sostuvo que la tragedia registrada en las inmediaciones del Ángel de la Independencia pudo prevenirse mediante una adecuada planeación y gestión de riesgos, ya que el incremento en la asistencia ciudadana era un escenario gradual y plenamente previsible.

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“Hay que instalar un semáforo de ocupación y capacidad en las zonas públicas donde se van a realizar los eventos en la Ciudad de México, como lo tiene Jalisco, en el mundial que están ellos también albergando. Un semáforo que le permita a la gente tomar decisiones con información, para cuidarse, saber en semáforo verde, ámbar o rojo, la capacidad para poder ocupar el espacio o que se puedan mover otro lado”, indicó.

Subrayó que la estrategia de seguridad no puede limitarse a instalar más pantallas para distribuir a los asistentes.

La diputada también solicitó que el Gobierno capitalino transparente toda la información relacionada con el operativo desplegado durante los festejos y presente, antes de las próximas concentraciones programadas para este fin de semana, un plan integral de gestión de riesgos operativos que contemple aforos, rutas de evacuación y atención prehospitalaria.