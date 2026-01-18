Propone Morena Día Nacional del Mole

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) propuso conmemorar el Día Nacional del Mole, el 7 de octubre de cada año, para saldar una deuda histórica con la cultura y el patrimonio de nuestro país.

La iniciativa señala que el mole, como parte de la gastronomía mexicana, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde el año 2010.

Y en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el platillo cuenta con su propia efeméride oficial desde hace más de una década.

Sin embargo, en México ni hay un reconocimiento oficial al mole, a pesar de que se propuso anteriormente, en 2018 y 2022, pero fue rechazado.

“Resulta imperativo que, si en el extranjero ya se honra este baluarte culinario, México formalice su protección y promoción a través de una fecha que convoque a la unidad nacional y al orgullo por nuestras tradiciones”, refirió Rivera Vivanco.

Argumento

La exposición de motivos de la propuesta detalla que el mole es el resultado de un proceso cultural largo y meticuloso que beneficia directamente a los productores de chiles, especias y semillas de diversas regiones del país.

Con más de 50 variedades registradas, desde los siete moles emblemáticos de Oaxaca hasta el histórico mole poblano —cuya leyenda sitúa su origen en el convento de Santa Rosa de Lima—, este alimento es un motor de cohesión social y un imán para el turismo internacional.