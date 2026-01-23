Propone PAN sanción a partidos ligados al narco

Líderes del PAN acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir que la reforma electoral contenga sanciones claras para candidatos y partidos que acepten financiamiento del crimen organizado, como la nulidad de las elecciones y la pérdida del registro a los partidos donde se compruebe esa intromisión de organizaciones criminales.

“Nosotros formalmente proponemos y le lanzamos el reto a Morena y a la presidenta (Claudia Sheinbaum), que es quien está redactando esta ley: ¿estarían dispuestos a que, en la reforma electoral, genere la nulidad inmediata de cualquier elección o, incluso, la desaparición de un partido político, su registro, su existencia misma, si se comprueba que tiene nexos?”, dijo Jorge Romero.

El blanquiazul también aseguró que la reforma electoral busca otorgar el poder total a Morena, como nuevo partido hegemónico, y que entre los líderes hay “tanta soberbia que ni a sus aliados les quiere abrir el micrófono” en la reforma electoral.