Propone PVEM reforma contra llamadas publicitarias

Con el fin de proteger a los usuarios de llamadas y mensajes no deseados, el diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Luis Orlando Quiroga, propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para delimitar, supervisar y sancionar el uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.

Modificaciones

La iniciativa, que propone adicionar un artículo 191 bis y un artículo 191 Ter. a la citada ley, tiene como objetivo regular las comunicaciones no solicitadas y reforzar los mecanismos institucionales que hoy se tienen de protección a los datos personales y el derecho a la privacidad.

Para ello, la propuesta destaca estipular que toda comunicación o mensaje telefónicos o vía internet con fines publicitarios, de cobranza o de prospección comercial requerirá el consentimiento previo, libre, específico e informado de la o el usuario.

Asimismo, establecer que en ausencia del consentimiento referido, se considerará como una comunicación no solicitada y será sujeta a sanciones.