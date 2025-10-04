Propone sancionar memes sin consentimiento

El diputado morenista Armando Corona Arvizu presentó una iniciativa para adicionar artículos al Código Penal Federal que sancionen hasta con seis años de prisión la creación y difusión no autorizada de imágenes, vídeos, audios o representaciones digitales, —entre ellos memes y stickers—, generados con tecnologías de edición o Inteligencia Artificial (IA) que vulneren la identidad e imagen personal.

De acuerdo con la iniciativa presentada el 23 de septiembre pasado, el legislador argumentó que la creación de stickers, memes y contenidos generados con inteligencia artificial, cuando se realizan sin consentimiento, representan una forma moderna de violencia que no se debe normalizar ni permitir.

“Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas. México no puede permanecer rezagado frente a esta realidad. Así como en su momento la llamada ‘Ley Olimpia’ visibilizó y sancionó la violencia digital de carácter sexual, hoy es indispensable dar un paso más y proteger de manera integral la identidad digital de los ciudadanos”, se lee en el documento.

Aseguró que la reforma no busca limitar la libertad de expresión, sino poner un alto al abuso, establecer un equilibrio entre el derecho a expresarse y el derecho a no ser vulnerado en la esfera personal y social.