Proponen a magisterio fortalecer pensión del Issste

En el marco del cuarto día su paro nacional, el Gobierno Federal propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fortalecer Pensionissste y la posible creación de una aseguradora pública.

Después de salir de otra mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez reafirmó su condena a la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga”.

Esta institución externó que “no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles”.

La Segob, en conjunto con el Issste y la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que esta propuesta es parte de una estrategia “para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales”, ante la exigencia de la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

Martí Batres Guadarrama, director del Issste, destacó que Pensionissste, como la única Afore 100 % pública del país, “puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido con el magisterio nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de desaparecer la Usicamm, escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela.