Proponen a Monreal como candidato de unidad

El senador Alejandro Rojas Díaz Durán propuso un acuerdo para que Ricardo Monreal Ávila sea postulado por consenso candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En un video publicado en redes sociales, advirtió que la elección del próximo año en la capital del país “va a ser muy difícil”, por lo que pidió impulsar una candidatura que garantice la unidad del movimiento.

Postura

Mencionó que el excoordinador de Morena en el Senado es la persona idónea para encabezar a la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, “por su experiencia, capacidad y lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum”.

“Articulemos un gran acuerdo incluyente, sumando a todos los liderazgos que reflejan la pluralidad y la riqueza política e ideológica del movimiento sin demérito de nadie. Quienes han levantado la mano serían extraordinarios jefa o jefe de Gobierno, pero creo que este consenso lo puede construir perfectamente el doctor Ricardo Monreal, porque es un hombre leal al presidente López Obrador, es un hombre leal a la doctora Claudia Sheinbaum, y además tiene toda la experiencia política para sumar a todos y para que todos vayamos juntos”, expresó Díaz Durán.

Alejandro Rojas hizo un llamado a la generosidad y a darle una oportunidad a Ricardo Monreal para que compita en las elecciones de 2024, para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Esta elección de la Ciudad de México no va a estar nada fácil, va a ser muy competitiva y va a ser muy difícil. No cantemos victoria, me parece que si vamos construyendo el consenso va a salir en la Ciudad de México todo muy bien, y me parece que Ricardo Monreal, quien es un hombre de palabra, merece esa oportunidad. Me parece que es momento de la generosidad en la victoria y también de que sumemos el compañerismo a esta decisión”, enfatizó.Analiza Ricardo si mantiene su aspiraciónAl reconocer que, tras la definición de la contienda interna en favor de Claudia Sheinbaum, ya son otras las condiciones que imperan en Morena, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila afirmó que analiza si mantiene o no su aspiración de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Entrevistado al llegar a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el ex líder parlamentario anunció que esperará a que se emita la convocatoria para el registro de aspirantes, a fin de tomar una decisión definitiva.

“La correlación de fuerzas en la toma de decisiones del partido han cambiado al búnker, al lugar, al espacio de la doctora Claudia Sheinbaum.

“Entiendo muy bien lo que está pasando y por eso voy a esperar a que salga la convocatoria”, expresó.