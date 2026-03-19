Proponen a SICT para construir infraestructura hospitalaria

La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que pueda construir infraestructura hospitalaria.

“Resulta necesario fortalecer su marco competencial a efecto de dotarla de una atribución expresa, que le permita participar en las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos de salud”, expone el documento.

La iniciativa del Ejecutivo propone adicionar la fracción I Sexies al artículo 36 de dicha ley, y establecer que la SICT podrá “participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud”.

El desarrollo de la infraestructura hospitalaria comprende el diseño, la construcción y el equipamiento de espacios funcionales, sostenibles y seguros, integrando tecnología moderna para optimizar la atención médica, cumplir con estrictas normas estructurales, mejorar la eficiencia operativa y humanizar los espacios en beneficio tanto de las personas usuarias como del personal de salud, detalla la iniciativa.

“Resulta indispensable incorporar una disposición específica que faculte a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a participar con el objeto de optimizar recursos, aprovechar capacidades técnicas institucionales y fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio de la población, sin que implique la asunción de competencias sectoriales propias de otras dependencias, ni la prestación directa de los servicios correspondientes”, señala el proyecto del Ejecutivo.