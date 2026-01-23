Proponen ampliar registro de líneas celulares

El debate sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles volvió al centro de la agenda legislativa.

El senador del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Angulo, presentó una iniciativa para ampliar de seis meses a dos años el plazo para que los usuarios registren sus líneas celulares, ante el riesgo de que millones de personas queden incomunicadas por no cumplir con un periodo que calificó como poco realista.

Una ampliación pensada en la inclusión

La iniciativa del PRI plantea reconocer que el registro de líneas móviles no es un proceso homogéneo para toda la población. La propuesta habla sobre reformar el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De acuerdo con el legislador, la normativa vigente no toma en cuenta las distintas condiciones sociales, tecnológicas y geográficas del país, lo que podría derivar en una afectación directa al derecho humano a la comunicación.

De igual forma, el legislador propone ampliar el plazo a dos años para permitir una implementación gradual y ordenada.

En un tercer momento, la propuesta aclara que la ampliación del plazo no elimina el registro ni debilita la seguridad pública. Por el contrario, busca fortalecerla al permitir una implementación más eficaz y con mayor cobertura. Según el senador, una política mal ejecutada puede generar efectos contrarios, como el uso de líneas no registradas o la exclusión de usuarios legítimos.