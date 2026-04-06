Proponen comisión de seguimiento por violencia a mujeres

La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa propuso crear una comisión de seguimiento a la estrategia para frenar las violencias hacia las mujeres y la estadística respectiva, a fin de mapear el país por regiones y tomar decisiones legislativas que se reflejen en política pública.

La legisladora de Morena reconoció esfuerzos del Gobierno Federal para defender sus derechos, pero advirtió que es necesario que el Congreso respalde la estrategia y tome decisiones con base en datos duros, que haya un seguimiento a las más de 40 reformas aprobadas desde la llegada de la presidenta Sheinbaum y que sean obligatorias en estados y municipios.

“Hemos acompañado a este gobierno en la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y por reforzar y ampliar sus derechos, pero quedan pendientes cómo armonizar la penalización del feminicidio en todo el país, los protocolos de atención, ajustes a la Ley de Seguridad con perspectiva de género, más presupuesto y darle seguimiento a la legislación local, porque muchas veces no se cumple”, apuntó.

Afirmó que debe darse seguimiento a los reclamos de las mujeres. Insistió en que el gobierno ha dado resultados en la atención a los derechos a través de la Secretaría de la Mujeres, pero es necesaria una mayor corresponsabilidad de las entidades, municipios, así como la decisión de las cámaras de Diputados y Senadores para impulsar los cambios que faltan.