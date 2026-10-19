Proponen coordinación para mejorar ciudades del país

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, impulsa la coordinación entre los gobiernos municipales, Poder Legislativo y la sociedad civil, a fin de atender los principales desafíos de las ciudades del país, con énfasis en la seguridad, los servicios públicos y el bienestar de la población.

En conferencia de prensa anunció la realización del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, que aseguró, permitirá construir acuerdos entre autoridades y representantes de distintas entidades para impulsar soluciones conjuntas a los problemas que enfrentan los municipios y las zonas metropolitanas.

“Uno de los temas prioritarios será el combate a la extorsión y al cobro de piso, delitos que afectan a comerciantes, trabajadores, familias y sectores productivos”, señaló Ramírez Cuéllar.

Subrayó la necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la coordinación institucional y combatir la corrupción y los vínculos de autoridades con actividades ilícitas.

Asimismo, planteó reforzar acciones como la Operación Enjambre y garantizar que quienes participen en estos delitos enfrenten las consecuencias de la ley, sin importar su partido político o cargo público.

Previo al Encuentro Nacional “Construyendo Ciudades”, los representantes de Jalisco expusieron la crisis de desabasto y mala calidad del agua que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura y garantizar el acceso al líquido en condiciones adecuadas.