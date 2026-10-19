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NacionalNación

Proponen coordinación para mejorar ciudades del país

Octubre 19 del 2026

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, impulsa la coordinación entre los gobiernos municipales, Poder Legislativo y la sociedad civil, a fin de atender los principales desafíos de las ciudades del país, con énfasis en la seguridad, los servicios públicos y el bienestar de la población.

En conferencia de prensa anunció la realización del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, que aseguró, permitirá construir acuerdos entre autoridades y representantes de distintas entidades para impulsar soluciones conjuntas a los problemas que enfrentan los municipios y las zonas metropolitanas.

“Uno de los temas prioritarios será el combate a la extorsión y al cobro de piso, delitos que afectan a comerciantes, trabajadores, familias y sectores productivos”, señaló Ramírez Cuéllar.

Subrayó la necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la coordinación institucional y combatir la corrupción y los vínculos de autoridades con actividades ilícitas.

Asimismo, planteó reforzar acciones como la Operación Enjambre y garantizar que quienes participen en estos delitos enfrenten las consecuencias de la ley, sin importar su partido político o cargo público.

Previo al Encuentro Nacional “Construyendo Ciudades”, los representantes de Jalisco expusieron la crisis de desabasto y mala calidad del agua que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura y garantizar el acceso al líquido en condiciones adecuadas.

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