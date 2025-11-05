﻿﻿
Proponen crear comisión contra violencia política

Noviembre 05 del 2025
Bancada de MC en el Senado. Cortesía
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de la Comisión Especial “Para Prevenir y Atender la Violencia Político-Criminal”.

Después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se propuso dicha comisión solicite a las autoridades de seguridad pública a nivel federal y de las 32 entidades federativas, así como a Fiscalía General de República y sus homólogas a nivel local, información relativa a la estrategia implementada para prevenir y atender la violencia político-criminal.

La Comisión estará integrada por un senador o senadora de cada grupo parlamentario. En su integración se privilegiará la experiencia y la idoneidad de las y los senadores en materia de seguridad pública y protección de derechos para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo.

