Proponen crear comisión contra violencia política

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de la Comisión Especial “Para Prevenir y Atender la Violencia Político-Criminal”.

Después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se propuso dicha comisión solicite a las autoridades de seguridad pública a nivel federal y de las 32 entidades federativas, así como a Fiscalía General de República y sus homólogas a nivel local, información relativa a la estrategia implementada para prevenir y atender la violencia político-criminal.

La Comisión estará integrada por un senador o senadora de cada grupo parlamentario. En su integración se privilegiará la experiencia y la idoneidad de las y los senadores en materia de seguridad pública y protección de derechos para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo.