Proponen cruzada contra la corrupción

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, propuso que a partir de los casos de la presunta intromisión de la CIA en Chihuahua y los supuestos vínculos con el narco del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum encabece una cruzada contra la corrupción y la impunidad.

“A partir de esos eventos, Chihuahua y Sinaloa, y lo digo yo, es el momento de que en el país se inicie en verdad el combate a la corrupción. Es el momento que la presidenta decida y tendrá el apoyo de la absoluta mayoría de los mexicanos para combatir la corrupción y la impunidad que generan los hechos de corrupción en este país. En este momento, la presidenta va a tener el apoyo si encabeza esa cruzada contra la corrupción y contra la impunidad, para que no hablemos solamente de Chihuahua y de Sinaloa. Hay muchos casos que han venido de antes”, puntualizó en entrevista con El Universal.

Respecto a las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el caso Sinaloa y entorno a la presunta colaboración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el gobierno de Chihuahua, el senador Higinio Martínez afirmó que las autoridades federales están actuando conforme a derecho.