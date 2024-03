El pleno del Senado de la República debatió y dio entrada a las propuestas de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, iniciativas que serán revisados por la Comisión de Gobernación.

Durante este proceso y en medio de acusaciones entre senadores de Morena y de oposición, el legislador morenista, Félix Salgado Macedonio, advirtió que por ser mayoría podrían desaparecer poderes en estados que no gobierna el oficialismo.

Mayoría

“Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero, ¿y qué tal que procede lo de Guanajuato? No nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral”, dijo el padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado en medio de críticas de la oposición por esta amenaza.