Proponen descanso o pago el día de tu cumpleaños

El derecho a descansar o recibir un pago doble el día del cumpleaños podría incorporarse próximamente a la legislación laboral mexicana.

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone que las personas trabajadoras cuenten con un día de descanso remunerado en la fecha de su nacimiento o, en caso de decidir laborar, obtengan una compensación económica adicional.

La propuesta fue impulsada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de Morena, y responde a una preocupación creciente por el impacto de las extensas jornadas laborales en la salud física y mental de la población trabajadora.

El planteamiento parte de la necesidad de fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el empleo, un tema cada vez más presente en la discusión pública y en las políticas laborales a nivel internacional.

Adición a Ley Federal del Trabajo

De acuerdo con el documento que compartió el analista político Juan Ortiz, por medio de su cuenta de X, el proyecto legislativo contempla la adición del artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo. De aprobarse, este nuevo artículo establecería que las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado con goce íntegro de salario en la fecha de su cumpleaños.

La iniciativa otorga dos opciones. La primera es no laborar ese día y conservar el salario íntegro. La segunda es prestar servicios en la fecha de cumpleaños y recibir, por esa jornada específica, una remuneración doble.

Para garantizar certeza jurídica y evitar conflictos entre empleadores y empleados, se establece que la persona trabajadora deberá informar su decisión con al menos 15 días hábiles de anticipación, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados.

6 meses de antigüedad

El documento también señala que el empleador estará obligado a otorgar este derecho una vez que el trabajador haya cumplido seis meses continuos de antigüedad.

En el caso de quienes no alcancen ese periodo, se prevé un permiso proporcional con goce de sueldo, calculado conforme al tiempo laborado. El incumplimiento por parte del patrón podría derivar en sanciones conforme a las infracciones ya previstas en la legislación laboral.

La propuesta se sustenta en la necesidad de atender el desgaste físico y mental asociado a las jornadas laborales prolongadas y en la importancia de fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las políticas que favorecen el descanso y la conciliación laboral contribuyen a mejorar la salud mental, la productividad y la permanencia en el empleo.

Asimismo, de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los esquemas de tiempo libre remunerado y los beneficios flexibles son herramientas clave para elevar el bienestar subjetivo de las personas trabajadoras, en especial en contextos de alta carga laboral.