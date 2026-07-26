Proponen esterilizar a personas sin hogar

Un proyecto de ley presentado en Bolivia por el diputado Néstor Rodríguez (partido Alianza Unidad) sobre las personas en situación de calle con problemas de drogadicción, provocó una fuerte controversia.

El legislador propuso esterilizar a este sector de la población. La iniciativa contempla la creación de un Programa Nacional Integral de Reinserción Social para esta población, con un enfoque que incluye atención médica, tratamiento contra las adicciones, acceso a educación, capacitación laboral y seguimiento por parte de instituciones especializadas.

Según Rodríguez, cualquier medida relacionada con la reproducción sería considerada únicamente después de agotar todas las etapas del proceso.

El diputado explicó que la propuesta pretende evitar que niños nazcan en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

“La Defensoría del Pueblo y las organizaciones de sociedad civil expresan su más profundo rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones del diputado Néstor Rodríguez, quien informó públicamente sobre un proyecto de ley destinado al control de la natalidad de mujeres en situación de calle”, denunció la Defensoría.

La misma subrayó que “la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar”.

Indicó que la CIDH ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción.

Anticonceptivos permanentes sí

Tras la controversia generada, y luego de reunirse con la defensoría, fundaciones y casas de acogida, Rodríguez indicó que se estudia reemplazar ese término por métodos anticonceptivos.

“Tal vez no sea la palabra correcta de esterilización, pero sí el uso de anticonceptivos permanentes para que ellos no estén dando a luz en la calle y así podamos llevar un control”, manifestó el congresista.

Rodríguez explicó que el proyecto prevé la elaboración de un registro nacional de personas en situación de calle.